Прем'єр Ізраїлю просить парламент надати йому імунітет від розслідувань
Нетаньягу вважає, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подав спікерові кнесету прохання про надання йому парламентської недоторканності після пред'явлених прем'єру обвинувачень по трьох справах.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Судовий процес не може початися після того, як буде поданий запит про недоторканність, і Нетаньяхгу оголосив про це в своїй промові в прямому ефірі на телебаченні всього за чотири години до закінчення терміну подачі заяви.
Нетаньяху заявив, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані, і він має право на захист парламенту.
«При демократії тільки люди вирішують, хто їх очолить», - сказав Нетаньягу, який був при владі послідовно протягом останнього десятиліття і порівняв звинувачення проти нього зі спробою державного перевороту.
Нагадаємо, прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер блоку «Кахоль-Лаван» Бені Ганц провалили переговори щодо умов формування нового уряду після парламентських виборів.
Як повідомлялося, 21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельблі висунув обвинувачення в корупції проти чинного прем’єр-міністра країни.
Нетаньягу заперечує свою причетність до корупції та відмовляється подати у відставку. Він вважає ці закиди «спробою перевороту». Законодавство Ізраїлю не вимагає відставки голови уряду, якщо він не засуджений.