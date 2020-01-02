Прем'єр Ізраїлю просить парламент надати йому імунітет від розслідувань



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Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу звинувачують у корупції Фото: Reuters

Нетаньягу вважає, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подав спікерові кнесету прохання про надання йому парламентської недоторканності після пред'явлених прем'єру обвинувачень по трьох справах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Судовий процес не може початися після того, як буде поданий запит про недоторканність, і Нетаньяхгу оголосив про це в своїй промові в прямому ефірі на телебаченні всього за чотири години до закінчення терміну подачі заяви.

Нетаньяху заявив, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані, і він має право на захист парламенту.

«При демократії тільки люди вирішують, хто їх очолить», - сказав Нетаньягу, який був при владі послідовно протягом останнього десятиліття і порівняв звинувачення проти нього зі спробою державного перевороту.

Нагадаємо, прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер блоку «Кахоль-Лаван» Бені Ганц провалили переговори щодо умов формування нового уряду після парламентських виборів.

Як повідомлялося, 21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельблі висунув обвинувачення в корупції проти чинного прем’єр-міністра країни.

Проти Нетаньягу розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво. Так, у першій справі його звинувачують у отриманні дорогих подарунків від багатіїв у обмін на поблажливе ставлення та підтримку. Слідчі вважають, що Нетаньягу та його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів.

У другій справі ізраїльському прем’єр-міністру закидають змову з власником критичної до його політсили газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньягу нашкодити конкуруючому виданню, що було, власне, прихильним до лінії прем’єра, газета Yedioth Ahronoth друкувала матеріали про Нетаньягу позитивної тональності.

Третя справа проти Нетаньягу вважається найсерйознішою. Його підозрюють в тому, що він ішов на поступки власнику контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловічу в обмін на позитивне висвітлення інформації про Нетаньяху на новинному сайті Walla, що так само належав Еловічу.

Нетаньягу заперечує свою причетність до корупції та відмовляється подати у відставку. Він вважає ці закиди «спробою перевороту». Законодавство Ізраїлю не вимагає відставки голови уряду, якщо він не засуджений.