Нетаньягу висунули офіційні звинувачення в корупції



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Беньямін Нетаньягу заперечує які-небудь правопорушення і каже, що він є жертвою «полювання на відьом»

Згідно з обвинувальним актом, прем'єра Ізраїлю звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві

Генеральний прокурор Ізраїлю Авичай Мандельблит офіційно звинуватив прем'єрміністра Беньяміна Нетаньягу в серії корупційних скандалів. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, генпрокурор видав обвинувальний акт у четвер, 21 листопада, звинувачує Нетаньяху у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві.

Нетаньяху заперечує які-небудь правопорушення і каже, що він є жертвою «полювання на відьом».

Як відзначає видання, звинувачення не змусять Нетаньягу піти у відставку, але вони, швидше за все, підштовхнуть до його відставки.

Нагадаємо, прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер блоку «Кахоль-Лаван» Бені Ганц провалили переговори щодо умов формування нового уряду після парламентських виборів.