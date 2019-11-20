Політична криза в Ізраїлі: переговори щодо формування уряду знову провалилися



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Лідер блоку «Кахоль-Лаван» Бені Ганц та прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Ганц відмовляється давати Нетаньягу можливість очолити уряд

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та лідер блоку «Кахоль-Лаван» Бені Ганц провалили переговори щодо умов формування нового уряду після парламентських виборів. Про це повідомляється на сторінці Нетаньяуу в Twitter.

За словами ізраїльського прем'єра, переговори щодо формування нового уряду провалилися, оскільки Ганц не згоден з умовою, згідно з якою Нетаньягу першим очолить новостворений уряд. Ця умова є принциповою для лідера партії «Наш дім – Ізраїль» Авігдора Лібермана.

«На превеликий жаль, вчора під час нашої розмови Ганц відмовився погодитися на умову, поставлену Ліберманом - ухвалити проект президента (Реувена Рівліна - ред.), згідно з яким я як діючий прем'єрміністр першим би вступив на посаду глави нового уряду», - написав він.

לצערי, אמש בשיחתנו סירב בני גנץ לקבל את התנאי שהציב אביגדור ליברמן - קבלת מתווה הנשיא לפיו אני כראש ממשלה מכהן אהיה ראשון ברוטציה על ראשות הממשלה.



ליברמן אמר שילך עם הצד שלא יסרב. עכשיו נותר רק לראות אם אביגדור ליברמן יעמוד בהתחייבותו. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 20 ноября 2019 г.

Нагадаємо, що президент Ізраїлю Реувен Рівлін передав мандат на формування нового уряду Бені Ганцу, чия партія «Кахоль-Лаван» здобула перемогу на парламентських виборах. Ганц повинен до 20 листопада створити коаліцію та представити новий уряд.

Зазначимо, спочатку право на формування уряду було віддано прем'єрміністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу. Однак він 21 жовтня повернув мандат президенту через невдалі спроби утворити коаліцію більшості в парламенті Ізраїлю.

Як повідомлялося, 25 вересня Центральна виборча комісія Ізраїлю оголосила офіційні результати виборів. «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу набрав 68 голосів і у результаті відібрав 32-й мандат у «Яадут ха-Тора».

Нагадаємо, 17 вересня в Ізраїлі відбулись другі за рік дострокові вибори до Кнесету.