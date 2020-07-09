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    Прем’єр-міністр Кот-д'Івуару помер після засідання уряду

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    61-річний Гон&nbsp;Кулібалі займав пост глави уряду з 2017 року - Прем’єр-міністр Кот-д'Івуару помер після засідання уряду
    61-річний Гон Кулібалі займав пост глави уряду з 2017 року

    У 2012 році Кулібалі зробили трансплантацію серця

    Прем’єр-міністр Кот-д'Івуару Гон Кулібалі помер після засідання кабінету міністрів.

    Про це повідомляє BBC.

    «Прем’єр Кот-д'Івуару Гон Кулібалі помер після того, як йому стало зле після зустрічі з міністрами», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, у 2012 році Кулібалі зробили трансплантацію серця, а у травні цього року у Франції йому встановили стент.

    За словами президента Алассане Уттари, Кулібалі стало зле під час засідання уряду. Пізніше його було госпіталізовано, і у лікарні він помер.

    61–річний займав свій пост з 2017 року. Крім того, він висунув свою кандидатуру на пост президента Кот-д'Івуару. Вибори повинні пройти в жовтні поточного року.

    У країні оголосили жалобу.

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