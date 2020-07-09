Прем’єр-міністр Кот-д'Івуару помер після засідання уряду



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61-річний Гон Кулібалі займав пост глави уряду з 2017 року

У 2012 році Кулібалі зробили трансплантацію серця

Прем’єр-міністр Кот-д'Івуару Гон Кулібалі помер після засідання кабінету міністрів.

Про це повідомляє BBC.

«Прем’єр Кот-д'Івуару Гон Кулібалі помер після того, як йому стало зле після зустрічі з міністрами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2012 році Кулібалі зробили трансплантацію серця, а у травні цього року у Франції йому встановили стент.

За словами президента Алассане Уттари, Кулібалі стало зле під час засідання уряду. Пізніше його було госпіталізовано, і у лікарні він помер.

61–річний займав свій пост з 2017 року. Крім того, він висунув свою кандидатуру на пост президента Кот-д'Івуару. Вибори повинні пройти в жовтні поточного року.

У країні оголосили жалобу.