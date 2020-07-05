Вбивство співака в Ефіопії: внаслідок заворушень загинули не менше 166 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести в Ефіопії спалахнули після вбивства музиканта і активіста Хаакаалуу Хундессаа

Число жертв може зрости, оскільки в лікарнях перебувають багато постраждалих

Під час протестів в Ефіопії, які почалися після вбивства музиканта і політичного активіста Хаакаалуу Хундессаа, загинули не менш ніж 166 людей.

Про це повідомляє DW.

У штаті Оромія загинули 145 цивільних осіб і 11 працівників служб безпеки. Ще 10 людей, серед яких двоє поліцейських, загинули в Аддіс-Абебі.

Число жертв може зрости, оскільки в лікарнях перебувають багато постраждалих.

За даними поліції, більшість загиблих стали жертвами міжобщинних зіткненнь.

Співак і політичний активіст Хаакаалуу Хундессаа був застрелений ввечері 29 червня в Аддіс-Абебі. Мотиви злочинців незрозумілі, заарештовано двох підозрюваних.

Прихильники Хундессаа заявляють про політичні мотиви злочину. У своїй творчості Хундессаа закликав надати більше прав етнічній групі оромо, до якої він належав. Його пісні стали гімном протестного руху.

Нагадаємо, напередодні протестувальники у США знесли черговий пам'ятник Колумбу.