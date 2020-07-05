Вбивство співака в Ефіопії: внаслідок заворушень загинули не менше 166 людей
Протести в Ефіопії спалахнули після вбивства музиканта і активіста Хаакаалуу Хундессаа
Число жертв може зрости, оскільки в лікарнях перебувають багато постраждалих
Під час протестів в Ефіопії, які почалися після вбивства музиканта і політичного активіста Хаакаалуу Хундессаа, загинули не менш ніж 166 людей.
Про це повідомляє DW.
У штаті Оромія загинули 145 цивільних осіб і 11 працівників служб безпеки. Ще 10 людей, серед яких двоє поліцейських, загинули в Аддіс-Абебі.
Число жертв може зрости, оскільки в лікарнях перебувають багато постраждалих.
За даними поліції, більшість загиблих стали жертвами міжобщинних зіткненнь.
Співак і політичний активіст Хаакаалуу Хундессаа був застрелений ввечері 29 червня в Аддіс-Абебі. Мотиви злочинців незрозумілі, заарештовано двох підозрюваних.
Прихильники Хундессаа заявляють про політичні мотиви злочину. У своїй творчості Хундессаа закликав надати більше прав етнічній групі оромо, до якої він належав. Його пісні стали гімном протестного руху.
Нагадаємо, напередодні протестувальники у США знесли черговий пам'ятник Колумбу.