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    У світі

    Вбивство співака в Ефіопії: внаслідок заворушень загинули не менше 166 людей

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    <p>Протести в&nbsp;Ефіопії спалахнули після вбивства музиканта і активіста Хаакаалуу Хундессаа</p> - Вбивство співака в Ефіопії: внаслідок заворушень загинули не менше 166 людей

    Протести в Ефіопії спалахнули після вбивства музиканта і активіста Хаакаалуу Хундессаа

    Число жертв може зрости, оскільки в лікарнях перебувають багато постраждалих

    Під час протестів в Ефіопії, які почалися після вбивства музиканта і політичного активіста Хаакаалуу Хундессаа, загинули не менш ніж 166 людей.

    Про це повідомляє DW.

    У штаті Оромія загинули 145 цивільних осіб і 11 працівників служб безпеки. Ще 10 людей, серед яких двоє поліцейських, загинули в Аддіс-Абебі.

    Число жертв може зрости, оскільки в лікарнях перебувають багато постраждалих.

    За даними поліції, більшість загиблих стали жертвами міжобщинних зіткненнь.

    Співак і політичний активіст Хаакаалуу Хундессаа був застрелений ввечері 29 червня в Аддіс-Абебі. Мотиви злочинців незрозумілі, заарештовано двох підозрюваних.

    Прихильники Хундессаа заявляють про політичні мотиви злочину. У своїй творчості Хундессаа закликав надати більше прав етнічній групі оромо, до якої він належав. Його пісні стали гімном протестного руху.

    Нагадаємо, напередодні протестувальники у США знесли черговий пам'ятник Колумбу.

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