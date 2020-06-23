В Африці коронавірусом інфіковано понад 300 тисяч людей



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Інфекція вже поширилася у всіх 54 африканських країнах

У Єгипті вже виявили понад 55 хворих на Covid-19

У державах Африки загальна кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 досягла позначки 306 567. Про це у вівторок, 23 червня, повідомляє Синьхуа з посиланням на дані Африканського центру з контролю і профілактики захворювань.

Зазначається, жертвами коронавірусу в Африці стали 8 115 осіб, 146 212 одужали.

Інфекція вже поширилася у всіх 54 африканських країнах, при цьому найбільш складна епідеміологічна обстановка склалася в ПАР, Єгипті та Нігерії.

У ПАР загальна кількість випадків зараження Covid-19 наблизилася до 100 тисяч, тоді як в Єгипті та Нігерії цей показник становить понад 55 тисяч і 20 тисяч відповідно.

Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Також у ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.

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