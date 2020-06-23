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    В Африці коронавірусом інфіковано понад 300 тисяч людей

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    Інфекція вже поширилася у всіх 54 африканських країнах - В Африці коронавірусом інфіковано понад 300 тисяч людей
    Інфекція вже поширилася у всіх 54 африканських країнах

    У Єгипті вже виявили понад 55 хворих на Covid-19

    У державах Африки загальна кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 досягла позначки 306 567. Про це у вівторок, 23 червня, повідомляє Синьхуа з посиланням на дані Африканського центру з контролю і профілактики захворювань.

    Зазначається, жертвами коронавірусу в Африці стали 8 115 осіб, 146 212 одужали.

    Інфекція вже поширилася у всіх 54 африканських країнах, при цьому найбільш складна епідеміологічна обстановка склалася в ПАР, Єгипті та Нігерії.

    У ПАР загальна кількість випадків зараження Covid-19 наблизилася до 100 тисяч, тоді як в Єгипті та Нігерії цей показник становить понад 55 тисяч і 20 тисяч відповідно.

    Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусуСтаном на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      38074
    • Хворіють
      20083
    • Одужали
      16956
    • Померли
      1035

    Також у ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.

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