Прем’єр-міністр Японії сподівається на нову еру у відносинах з Китаєм



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Прем’єр-міністр Сіндзо Абе

Сіндзо Абе запросив Си Цзиньпіна відвідати Японію навесні 2020 року

Напередодні саміту G20 в Осаці лідери КНР і Японії провели двосторонню зустріч. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Сіндзо Абе запросив главу КНР Си Цзиньпіна відвідати Японію із державним візитом на весні 2020 року. На думку очільниця японського уряду це дозволить почати нову еру в двосторонніх взаєминах.

Лідери Японії і КНР погодилися спільно просувати вільну і справедливу торгівлю в світі в умовах складної міжнародної економічної ситуації.

Відносини між вдома провідними країнами Східної Азії переживали низку криз протягом останніх років. Причинами загострення протиріч були як і суперечності навколо трактування історії Другої світової війни так і територіальні суперечки навколо спірних островів Сенкаку/Даоюйдао в Східно-Китайському морі.

До слова, Трамп розглядав можливість розірвати союз США із Японією.

Нагадаємо, в японській Осаці 28-29 червня має відбутися саміт G20.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися в Осаці з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.