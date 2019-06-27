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    Прем’єр-міністр Японії сподівається на нову еру у відносинах з Китаєм

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    Прем&rsquo;єр-міністр Сіндзо Абе - Прем’єр-міністр Японії сподівається на нову еру у відносинах з Китаєм
    Прем’єр-міністр Сіндзо Абе

    Сіндзо Абе запросив Си Цзиньпіна відвідати Японію навесні 2020 року

    Напередодні саміту G20 в Осаці лідери КНР і Японії провели двосторонню зустріч. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Прем’єр-міністр Сіндзо Абе запросив главу КНР Си Цзиньпіна відвідати Японію із державним візитом на весні 2020 року. На думку очільниця японського уряду це дозволить почати нову еру в двосторонніх взаєминах.

    Лідери Японії і КНР погодилися спільно просувати вільну і справедливу торгівлю в світі в умовах складної міжнародної економічної ситуації. 

    Відносини між вдома провідними країнами Східної Азії переживали низку криз протягом останніх років. Причинами загострення протиріч були як і суперечності навколо трактування історії Другої світової війни так і територіальні суперечки навколо спірних островів Сенкаку/Даоюйдао в Східно-Китайському морі.

    До слова, Трамп розглядав можливість розірвати союз США із Японією.

    Нагадаємо, в японській Осаці 28-29 червня має відбутися саміт G20.

    Президент США Дональд Трамп планує зустрітися в Осаці з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.

     

    Японія саміт Китай
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