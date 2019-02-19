Прем’єр Моравецький вважає, що Польща стає все сильнішою



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Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький

Очільник польського уряду пожартував про скасування саміту в Ізраїлі

Матеуш Моравецький, який очолює уряд Польщі, заявив про те, що його країна стає все сильнішою. Таку заяву Матеуш Моравецький для польського видання Rzeczpospolita на фоні відмови від саміту із Ізраїлем у форматі Вишеградської четвірки. Про це пише видання EU Observer.

На його думку найкращим доказом цьому є конференція щодо питань Близького Сходу, яка пройшла в Варшаві 13-14 лютого. Це, як вважає Моравецький означає те, що Польща тепер «грає в лізі професійного боксу». Хоча польський прем’єр визнав, це також означає, що «й там тобі може дістатися».

Як відомо, саміт Вишеградської групи скасували через відмову Польщі їхати в Єрусалим.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконуючого обов’язки міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

Перед цим в ефірі однієї з ізраїльських радіостанцій Ісраель Кац заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

Перед цим, коментуючи слова, приписані прем’єру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху, Кац зазначив: «Наш прем’єр висловився чітко. Я сам є сином тих, хто пережив Голокост. Як кожен ізраїльтянин і єврей, я можу сказати: ми не забудемо і не пробачимо. Було багато поляків, які співпрацювали з нацистами, і, як казав Іцхак Шамір (екс-прем’єр Ізраїлю. – ред.), «поляки всмоктували антисемітизм з молоком матері». І ніхто не вказуватиме нам, як ми повинні вшановувати своїх загиблих».