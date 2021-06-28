Прем'єр Швеції подав у відставку
Уперше в історії парламент Швеції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру
У понеділок, 28 червня, прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен подав у відставку. Тиждень тому, 21 червня, шведський парламент вперше в історії висловив недовіру голові уряду. За це рішення проголосував 181 депутат із 349.
У Левена було два виходи: або піти зі своїм урядом у відставку та дати спікеру парламенту можливість сформувати новий уряд, або ж протягом тижня оголосити нові вибори.
Як заявив політик на пресконференції, дострокові вибори під час пандемії коронавірусу не є «найкращим» варіантом для країни, особливо зважаючи на те, що планові парламентські вибори мають відбутися в Швеції у вересні 2022 року.
«Це – найскладніше політичне рішення, яке я коли-небудь ухвалював», – зауважив Левен.
Нагадаємо, що Левен очолював уряд меншості. До коаліції входили соціал-демократи та зелені, проте уряд підтримували також дві невеликі центристські партії та Ліва партія. Втім, ліві відмовили прем'єру в підтримці через суперечки щодо реформи ринку оренди житла.
Цим скористалися правопопулісти з партії «Шведські демократи», які висунули вимогу вотуму довіри. Інші опозиційні партії підтримали цю ініціативу.
Левен очолює найстарішу «Соціал-демократичну партію Швеції». Уряд він утворив у коаліції з «Партією Зелених», а у парламенті покладався на підтримку двох невеликих правоцентристських партій та «Лівої партії». Остання підтримала вотум недовіри «через радикальні розбіжності з урядом».
Голосування про довіру відбулося після суперечки щодо того, що уряд планував дозволити орендодавцям вільно встановлювати вартість оренди за квартири у новобудовах.
Джерело: DW