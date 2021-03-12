Шведський міністр дорікнув росіянам крадіжкою Криму, ті впали в істерику

Російський урядовець почав дорікати шведам програною Полтавською битвою

Російська влада вчинила новий міжнародний скандал, посварившись із шведським міністром. Так, очільник МВС РФ Володимир Колокольцев накинувся на міністра внутрішніх справ Швеції Мікаеля Дамберга. Про це повідомляє видання Svenska Dagbladet з посиланням на джерело.

Про інцидент повідомили сьогодні, але стався він під час зустрічі на конференції з безпеки дорожнього руху ще в лютому 2020 року в Стокгольмі. Тоді російська сторона запевняла, що переговори пройшли «успішно». Але шведи вважали за краще взагалі не афішувати бесіду Дамберга з Колокольцевим. За запитом видання документи, що стосуються зустрічі, вивчили на предмет секретності і частково надали газеті.

Під час переговорів глава шведського відомства піддав критиці російську владу за окупацію Криму і вторгнення на схід України. Однак російський міністр відкинув претензії європейського міністра і заявив, що «сучасний світ крихкий». Він раптом згадав події трьохсотрічної давнини і заявив, що «не можна зациклюватися на Полтавській битві», та закликав «рухатися далі» й продовжувати діалог між Москвою і Стокгольмом.

Очільник МВС РФ Володимир Колокольцев не витримав критики шведського міністра

Російські ЗМІ хизуються вчинком свого міністра і вказують на те, що Колокольцев – «професіонал», який «відчитав Дамберга» і зажадав, щоб той «припинив свою критику».

Додамо, що напередодні Євросоюз вкотре закликав РФ негайно звільнити усіх кримських політв’язнів. У Європейському Союзі нагадали про свою «непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів» та закликали Росію діяти аналогічним чином

Також 11 березня РНБО ухвалила проект стратегії деокупації Криму.