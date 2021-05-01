МЗС Швеції викликало російського посла через санкції
Санкції РФ – політично мотивовані, заявили у МЗС Швеції
До МЗС Швеції сьогодні викликали посла Російської Федерації, щоб висловити протест у зв'язку з нещодавнім запровадженням Москвою санкцій проти шведського підданого.
Про це повідомляє «Интерфакс».
«На відміну від запроваджених ЄС санкцій проти Росії, заходи, прийняті РФ, – довільні, їх юридичні підстави – сумнівні. Крім того, вони – політично мотивовані», – заявили у МЗС Швеції.
Напередодні представник МЗС Німеччини назвав санкції, запроваджені РФ проти чиновників з низки країн ЄС, необгрунтованими.
Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.
Крім того, у «чорний список» РФ потрапили:
- Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;
- Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
- Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
- Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
- Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.
Раніше Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.
Нагадаємо, Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі заявили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.