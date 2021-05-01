МЗС Швеції викликало російського посла через санкції

Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців

Санкції РФ – політично мотивовані, заявили у МЗС Швеції

До МЗС Швеції сьогодні викликали посла Російської Федерації, щоб висловити протест у зв'язку з нещодавнім запровадженням Москвою санкцій проти шведського підданого.

Про це повідомляє «Интерфакс».

«На відміну від запроваджених ЄС санкцій проти Росії, заходи, прийняті РФ, – довільні, їх юридичні підстави – сумнівні. Крім того, вони – політично мотивовані», – заявили у МЗС Швеції.

Напередодні представник МЗС Німеччини назвав санкції, запроваджені РФ проти чиновників з низки країн ЄС, необгрунтованими.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у «чорний список» РФ потрапили:

Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;

Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;

Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;

Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

Раніше Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.

Нагадаємо, Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі заявили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.