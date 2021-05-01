  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    МЗС Швеції викликало російського посла через санкції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п&rsquo;ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців - МЗС Швеції викликало російського посла через санкції
    Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців
    Фото: rg.ru

    Санкції РФ – політично мотивовані, заявили у МЗС Швеції

    До МЗС Швеції сьогодні викликали посла Російської Федерації, щоб висловити протест у зв'язку з нещодавнім запровадженням Москвою санкцій проти шведського підданого.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    «На відміну від запроваджених ЄС санкцій проти Росії, заходи, прийняті РФ, – довільні, їх юридичні підстави – сумнівні. Крім того, вони – політично мотивовані», – заявили у МЗС Швеції.

    Напередодні представник МЗС Німеччини назвав санкції, запроваджені РФ проти чиновників з низки країн ЄС, необгрунтованими.

    Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

    Крім того, у «чорний список» РФ потрапили:

    • Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;
    • Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
    • Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
    • Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;
    • Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
    • Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
    • Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
    • Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

    Раніше Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.

    Нагадаємо, Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі заявили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.

    Теги: Швеція МЗС ЄС дипломатія санкції дипломатичний конфлікт політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies