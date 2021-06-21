Уперше в історії: Парламент Швеції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру

63-річний Стефан Левен став першим в історії Швеції прем'єр-міністром, якого усунули від посади таким чином

Шведський парламент оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Стефану Левену. Уперше в історії країни прем'єра відсторонили таким чином. Про це повідомляє BBC.

Опозиція ініціювала голосування з питання про довіру до прем'єра. Лідер партії «Шведські демократи» Джиммі Акессон назвав уряд Левена «історично слабким» і таким, «який ніколи не повинен був прийти до влади», пише CNN.

Щоб оголосити прем'єру недовіру, необхідно було здобути підтримку 175 депутатів зі 349 у парламенті. Вотум недовіри підтримав 181 депутат, 51 – утримався.

63-річний Стефан Левен став першим в історії Швеції прем'єр-міністром, якого усунули від посади таким чином. Тепер політик має тиждень, щоб вирішити: піти у відставку, після чого депутати спробують створити новий уряд, чи призначити позачергові вибори.

Яке б рішення Левен не ухвалив – іти у відставку чи призначати дострокові вибори, – будь-який новий уряд керуватиме Швецією лише до парламентських виборів, які відбудуться у вересня 2022 року.

Левен очолює найстарішу «Соціал-демократичну партію Швеції». Уряд він утворив у коаліції з «Партією Зелених», а у парламенті покладався на підтримку двох невеликих правоцентристських партій та «Лівої партії». Остання підтримала вотум недовіри «через радикальні розбіжності з урядом».

Голосування про довіру відбулося після суперечки щодо того, що уряд планував дозволити орендодавцям вільно встановлювати вартість оренди за квартири у новобудовах.