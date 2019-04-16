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    «Нормандська четвірка» домовиться про виведення російських військ з Донбасу – Порошенко

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    Петро Порошенко:&nbsp;<span>в травні-червні буде підписаний договір у нормандському форматі з РФ</span> - «Нормандська четвірка» домовиться про виведення російських військ з Донбасу – Порошенко
    Петро Порошенко: в травні-червні буде підписаний договір у нормандському форматі з РФ

    Президент анонсував підписання договору з РФ щодо введення миротворців на Донбас

    Президент та кандидат на цю посаду Петро Порошенко стверджує, що у травні або червні 2019 року має відбутись саміт «нормандського формату», який вирішить питання виведення російських військ з України.

    Про це він сказав у вівторок в ефірі телеканалу «112 Україна».

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    «Не виключаю, що на святкування дати висадки Союзницьких військ у Нормандії буде запрошений президент РФ Путін, ми зберемося вчотирьох і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб нарешті на багатостраждальну землю України прийшов мир. Уже в травні місяці або на початку червня будуть підписані документи в нормандському форматі, де буде передбачено виведення російських військ з території України, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення щодо введення «блакитних шоломів» ООН», - зазначив голова держави.

    За його словами, раніше цього не можна було зробити, оскільки російський лідер Путін очікував на обрання «слабкого» президента в Україні. Втім, на думку Порошенка, Путін вже не зможе терпіти тиск санкцій.

    При цьому він додав, що вже 18 квітня на Донбасі буде оголошено пасхальне перемир'я.

    Додамо, що 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів. Відповідно до Конституції України, новообраний президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.

     

     

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