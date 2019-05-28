Президент Австрії визначився з главою перехідного уряду



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Майбутній в.о. канцлера Австрії Хартвіг Легер та президент Александер ван дер Беллен

Призначення нового канцлера може означати набір нового кабінету міністрів, проте це можливо після подання повноправного глави кабміну

Глава міністертсва фінансів Австрії Хартвіг Легер очолюватиме перехідний уряд країни після того, як Себастьян Курц піде у відставку.

Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

Зазначається, що кандидатуру Легера на пост тимчасово виконуючого обов'язки канцлера затвердив президент Австрії Александер ван дер Беллен. Офіційно про призначення Легера мають оголосити у вівторок.

ЗМІ додає, що Легер представлятиме Австрію на позачерговому саміті лідерів країн Європейського союзу в Брюсселі, який відбудеться 28 травня.

Як пише Kronen Zeitung, призначення нового канцлера може означати набір нового кабінету міністрів, проте це можливо після подання повноправного глави кабміну. Ще одним варіантом вирішення проблеми могло бути тимчасове продовження роботи нинішнього складу уряду.

Як відомо, 27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца.

В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з «росіянкою» була інсценована.