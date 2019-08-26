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    Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами

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    Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 - Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами
    Болсонару відмовився прийняти допомогу G7
    Фото: AFP

    Болсонару заявив, що до Бразилії ставляться як до «колонії чи нічийної землі»

    Президент Бразилії Жар Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки.

    Президент Франції Емманюель Макрон повідомив 26 серпня, що Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати нададуть для цих цілей 22 мільйони доларів і кошти будуть виділені «негайно». Таке рішення лідери розвинутих країн ухвалили на саміті в Біаррітці на південному заході Франції.

    За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.

    За словами Болсонару, ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до «колонії чи нічийної землі», він також назвав це спробою втручатися у суверенітет країни.

    Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

    У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.

    Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.

    Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

    Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

    Джерело: Радіо Свобода

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