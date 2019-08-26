Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами



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Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 Фото: AFP

Болсонару заявив, що до Бразилії ставляться як до «колонії чи нічийної землі»

Президент Бразилії Жар Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив 26 серпня, що Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати нададуть для цих цілей 22 мільйони доларів і кошти будуть виділені «негайно». Таке рішення лідери розвинутих країн ухвалили на саміті в Біаррітці на південному заході Франції.

За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.

За словами Болсонару, ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до «колонії чи нічийної землі», він також назвав це спробою втручатися у суверенітет країни.

Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.

Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

Джерело: Радіо Свобода