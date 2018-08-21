Президент Фінляндії обговорив з Меркель ситуацію в Україні



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Президент Фінляндії Саулі Нііністе

Президент і канцлер в основному обговорювали «конфлікт» в Україні та сирійську війну

З ініціативи президента Фінляндії Саулі Нііністе у понеділок відбулася телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляється на сайті глави фінської держави.

«Президент і канцлер в основному обговорювали конфлікт в Україні та сирійську війну. Вони також торкнулися відносин між Європою, США та Росією», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Федеральний канцлер , зокрема, проінформувала про результати переговорів з Путіним.

Як відомо, 18 серпня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.

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