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    Президент Фінляндії обговорив з Меркель ситуацію в Україні

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    Президент Фінляндії Саулі Нііністе - Президент Фінляндії обговорив з Меркель ситуацію в Україні
    Президент Фінляндії Саулі Нііністе

    Президент і канцлер в основному обговорювали «конфлікт» в Україні та сирійську війну

    З ініціативи президента Фінляндії Саулі Нііністе у понеділок відбулася телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Про це повідомляється на сайті глави фінської держави.

    «Президент і канцлер в основному обговорювали конфлікт в Україні та сирійську війну. Вони також торкнулися відносин між Європою, США та Росією», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою МеркельФедеральний канцлер , зокрема, проінформувала про результати переговорів з Путіним.

    Як відомо, 18 серпня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.

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