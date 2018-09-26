Президент Ірану назвав Ізраїль найбільшою загрозою світу



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Президент Ірану Хасан Роухані

Роухані зазначив, що найбільш невідкладна криза на Близького Сході – це питання Палестини

Оснащений ядерним потенціалом Ізраїль є найбільшою загрозою регіональному та глобальному миру та стабільності.

Про це заявив президент Ісламської Республіки Іран (ІРІ) Хассан Рухані під час виступу на загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Ізраїль, який оснащений ядерним потенціалом та який грубо погрожує іншим ядерним знищенням, є найстрашнішою загрозою регіональному та глобальному миру та стабільності», - сказав він.

За словами президента Ірану, найбільш невідкладна криза на Близького Сході – це питання Палестини, яка «окупована« Ізраїлем.

При цьому, Роухані заявив, що «злочини Ізраїлю стосовно палестинців» не були б можливими без військової та політичної допомоги з боку США.

Говорячи про конфлікт у Сирії, президент Ірану зазначив, що його «можна врегулювати лише шляхом внутрішньо-сирійського діалогу». За його словами, Тегеран з самого початку попереджав проти іноземного втручання в цей конфлікт. Іранські ж «військові радники» на території Сирії присутні за запрошення Дамаска та «у відповідності до міжнародного права», додав Роухані.

Президент Ірану також висловив переконання, що конфлікт у Ємені можна врегулювати лише шляхом внутрішніх переговорів та без зовнішнього втручання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані в січні 2016 року. Відновлення санкцій пройде у два етапи.

До слова, Іран отримав нові літаки за день до відновлення санкцій США.

У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».