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    У світі

    Іран отримав нові літаки за день до відновлення санкцій США

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    ATR 72 - Іран отримав нові літаки за день до відновлення санкцій США
    ATR 72

    Літаки виготовлені французько-італійською компанією

    Іран отримав п’ять нових комерційних літаків 5 серпня, за день до того, як США почне відновлювати санкції, зупинені у зв'язку з ядерною угодою 2015 року, інформує іранське державне агентство IRNA.

    Згідно з повідомленням, до Ірану прибули п’ять літаків ATR72-600, які призначені для регіональних польотів на короткі дистанції. Літаки виготовлені французько-італійською компанією ATR.

    Загалом Іран отримав 13 із 20 літаків, замовлених у квітні 2017 року. Сума угоди становила 536 мільйонів доларів.

    Ядерна угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму.

    У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

    Джерело: Радіо Свобода

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