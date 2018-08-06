Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану



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Дональд Трамп, архівне фото

Відновлення санкцій пройде у два етапи

Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані в січні 2016 року. Відновлення санкцій пройде у два етапи.

Про це заявила в понеділок, 6 серпня, представник американської адміністрації

«Президент поширив новий виконавчий указ щодо Ірану, який передбачає відновлення санкцій проти Ірану», - сказала вона, пояснивши, що новий указ є продовженням раніше озвученої президентом США політики тиску на Тегеран.

«Новий виконавчий указ по Ірану у два етапи відновлює відповідні положення п'яти виконавчих указів про санкції проти Ірану, які були відкликані або в які були внесені поправки 16 січня 2016 року», - зазначила представник адміністрації.

7 серпня в рамках першого етапу повернуться обмеження проти суверенного держборгу Ірану і його національної валюти. Другий етап торкнеться енергетичного сектору, операцій з центрбанком ісламської республіки, а також її портів і суднобудівної галузі.

За словами представника американської адміністрації, імплементацію другого етапу Вашингтон розпочне 4 листопада поточного року.

«Останній етап, як було підкреслено у виконавчому указі, передбачатиме відновлення санкцій щодо операцій Ірану, пов'язаних з експортом нафти і енергетичним сектором; фінансових інститутів, що здійснюють операції з центробанком Ірану; проти компаній, які тримають іранські порти, і суднобудівної галузі; страхових компаній і компаній, пов'язаних з передачею фінансових повідомлень», - сказала вона.

Представники американської адміністрації вказали, що США домагаються не повалення правлячого в Ірані режиму, а зміни поведінки Тегерана на світовій арені.

«Наша заявлена політика полягає в прагненні не до зміни режиму, а в модифікації поведінки іранського режиму», - зазначили в адміністрації Трампа.

Нагадаємо, Іран отримав нові літаки за день до відновлення санкцій США.

У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».