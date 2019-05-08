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    Президент Єврокомісії обговорив з Порошенком євроінтеграцію

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    Президент Єврокомісії обговорив з Порошенком євроінтеграцію

    Юнкер підтвердив, що ЄС продовжить підтримувати Україну

    Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови запевнив Президента України Петра Порошенка в підтримці ЄС України на шляху до реформ та євроінтеграції.

    Про це сказано в повідомленні прес-служби Порошенка.

    Згідно з повідомленням, Юнкер підтвердив, що ЄС продовжить підтримувати Україну і український народ на шляху реформ та європейської інтеграції.

    Також він привітав вільні й демократичні президентські вибори в Україні, які підтвердили прихильність держави європейським демократичним цінностям.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

    Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

    Петро Порошенко ЄС вибори Жан-Клод Юнкер президент
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