Президент Молдови заявив, що готується замах на нього



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За словами президента Молдови, йому повідомили, що його замовили «дагестанцям через одеське угруповання»

Додон зачитав в ефірі смс-повідомлення від джерела, якому, за його словами, «можна вірити»

Президент Молдови Ігор Додон заявив про підготовку замаху на його життя.

Про це Додон сказав в ефірі передачі «Політика» на телеканалі TV8, повідомляє Newsmaker.

За словами президента Молдови, йому повідомили, що його замовили «дагестанцям через одеське угруповання».

Додон зачитав смс-повідомлення від джерела, якому, за його словами, «можна вірити»: «Тебе тут замовили дагестанцям через Одесу, одеський імам. Ільяс - посередник. Аванс - один мільйон євро, всього - два. Одеське угрупування».

У всьому президент Молдови звинувачує главу Демократичної партії Влада Плахотнюка, партія якого пішла в опозицію. «Ось бачите, як працює Демократична партія в Молдові», – сказав Додон.

Нагадаємо, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, у свою чергу, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.