Президент підписав указ про європейську та євроатлантичну інтеграцію України



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Указ набирає чинності з дня його опублікування

Глава держави затвердив план заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко підписав указ про «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції».

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

Глава держави затвердив план заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору з метою забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, відповідно до частини третьої статті 102 Конституції України.

Кабінет Міністрів України має забезпечити виконання разом із відповідними державними органами плану заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, затвердженого цим указом, та щокварталу інформувати президента України про хід виконання, а також звітувати щодо виконання зазначеного плану заходів в установлені строки.

Згідно з указом секретарю Ради національної безпеки і оборони України доручено забезпечити розгляд на засіданні РНБО у травні 2019 року питання щодо проведення окремих оглядів, що включені до комплексного огляду сектору безпеки та подати за підсумками консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО у другому півріччі 2019 року на розгляд президентові України проекти законів про охорону секретної інформації та про розвідку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, глава МЗС Павло Клімкін впевнений, що після виборів курс України до ЄС і НАТО не зміниться.

19 лютого президент Петро Порошенко підписав зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського союзу і НАТО. 19 лютого президент Петро Порошенко підписав зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського союзу і НАТО.