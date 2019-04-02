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    Суспільство

    Клімкін впевнений, що після виборів курс України до ЄС і НАТО не зміниться

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    Також Павло Клімкін висловив упевненість, що у відносинах України з Росією нічого не зміниться - Клімкін впевнений, що після виборів курс України до ЄС і НАТО не зміниться
    Також Павло Клімкін висловив упевненість, що у відносинах України з Росією нічого не зміниться

    Українське суспільство просто не дозволить нікому піти від основного напряму української зовнішньополітичної орієнтації, - міністр

    Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію не зміниться, хто б не очолив країну в результаті перемоги у другому турі президентських виборів. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю телеканалу CNBC.

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    Клімкін висловив думку, що зовнішня політика України не зміниться.

    «Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад, повороту праворуч або ліворуч у зовнішній політиці країни. Українське суспільство просто не дозволить нікому піти від основного напряму української зовнішньополітичної орієнтації. І мова йде про шлях до ЄС і НАТО», - заявив він.

    Клімкін також висловив упевненість, що у відносинах України з Росією нічого не зміниться.

    Також Клімкін заявив, що Україна не зацікавлена в заморожуванні ситуація на Донбасі.

    «Ми не зацікавлені в тому, щоб ситуація на Донбасі була заморожена, бо це в інтересах Росії. Нам потрібно повернути Донбас, але нам потрібно повернути український Донбас назад в Україну», - сказав Клімкін.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли країн G7 вітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

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