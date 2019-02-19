Порошенко підписав зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО



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Президент Петро Порошенко 19 лютого підписав зміни до Конституції Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування

Президент Петро Порошенко підписав зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського союзу і НАТО.

Він зробив це на позачерговому засіданні Верховної Ради, присвяченому 5-річчю російської агресії проти України.

Так, сьогодні відбувається спеціальне засідання ВР у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

«У присутності друга України Дональда Туска засвідчити єдність влади, єдність усіх гілок у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції», - зазначив глава держави перед підписанням закону.

Документом визначається, що до повноважень Верховної ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО. Законом передбачається, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Підкреслимо, документом виключається пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» Конституції. Відзначимо, норма дозволяла іноземним військовим формуванням тимчасово на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів використовувати діючі військові бази на території України.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування