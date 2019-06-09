Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»



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Жодних списків у гримерці Зеленського журналісти не знайшли

Президент України Володимир Зеленський напередодні зїзду партії «Слуга народу» показав представникам засобів масової інформації свою гримерку, якою користувався під час роботи у студії «Квартал 95», передає кореспондент «Главкома».

Водночас жодних списків там не знайшли.

Як відомо, у соцмережах та на окремих сайтах виникали закиди на адресу Зеленського про те, що, мовляв, списки партії формуються або корупційним, або випадковим шляхом і пишуться просто у гримерці, Зеленський спростував ці чутки.

Нагадаємо, наразі відбувається з’їзд партії «Слуга народу», трансляцію можна подивитися тут.

Читайте матеріал «Главкома»: У «Слуги народу» з’явилися свої слуги (список)