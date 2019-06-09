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    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»

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    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»

    Жодних списків у гримерці Зеленського журналісти не знайшли

    Президент України Володимир Зеленський напередодні зїзду партії «Слуга народу» показав представникам засобів масової інформації свою гримерку, якою користувався під час роботи у студії «Квартал 95», передає кореспондент «Главкома».

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    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»
    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»
    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»
    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»
    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»
    Президент показав гримерку, у якій, на думку журналістів, складали списки «Слуги народу»

    Водночас жодних списків там не знайшли.

    Як відомо,  у соцмережах та на окремих сайтах виникали закиди на адресу Зеленського про те, що, мовляв, списки партії формуються або корупційним, або випадковим шляхом і пишуться просто у гримерці, Зеленський спростував ці чутки.

    Нагадаємо, наразі відбувається з’їзд партії «Слуга народу», трансляцію можна подивитися тут.

     Читайте матеріал «Главкома»: У «Слуги народу» з’явилися свої слуги (список)

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