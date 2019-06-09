Кого Зеленський веде у Верховну Раду. З'їзд «Слуги народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очікується, що політсила представить свої партійні списки й назве кандидатів-мажоритарників

Найрейтинговіша політсила представила перших сто людей, яких вона висуває на дострокових виборах

У ці хвилини партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» проводить з'їзд .

Початися захід мав о 12:00 у Ботанічному саду ім. Гришка, однак фактично розпочався із запізненням.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на з'їзд журналістів підвозили на електромобілях.

Сам президент з’явився на місці проведення з’їзду об 11.26. Його оголосили як почесного гостя. Зеленський оголосив, що сьогодні партія оголосить лише перші сто персон, яких відправить на вибори під своїми знаменами. Хто піде у списках, хтось по мажоритарним округах.

Планується, що політсила представить свої партійні списки й назве кандидатів-мажоритарників. Втім, досі в партії «Слуга народу» остаточно не було визначення з мажоритарними округами.

Читайте матеріал «Главкома»: У «Слуги народу» з’явилися свої слуги (список)