У «Слуги народу» з’явилися свої слуги (список)

Президент України Володимир Зеленський з командою однодумців фото з відкритих джерел

Партії-сателіти, які працюють під час виборів на політичну силу Зеленського

Позачергові вибори, які першим ділом оголосив президент Володимир Зеленський, стали очікуваними, але все ж сюрпризом… І не лише для нинішніх парламентських партій, а й для партії самого нового глави держави. Річ у тім, що досі віртуальна пропрезидентська партія «Слуга народу», якій соціологи малюють близько 40% підтримки, не має змоги напряму завести своїх людей до окружних виборчих комісій. Усе впирається у закон про вибори народних депутатів, який чітко визначає: формувати склад ОВК можуть партії, які на останніх парламентських виборах у 2014 році висували кандидатів у депутати (ст. 107 Закону). Плюс подавати кандидатів до ОВК мають право чинні парламентські фракції партій.

В останні дні травня Центральна виборча комісія провела жеребкування і утворила 199 окружвиборчкомів. Пікантний момент у цій ситуації: у комісіях засвітились представники численних партій, про діяльність яких пересічний виборець ніколи й не чув. Діяльність таких політичних сил зводиться до одного: вони регулярно подають фінансові звіти до Національного агентства з питань запобігання корупції, а от про їхній вплив на політичне життя країни мови ніякої нема.

Із 29-ти партій, які п’ять років тому засвітилися на парламентських виборах, цього разу лише чотирьом не поталанило завести членів ОВК: забороненій Комуністичній партії, Блоку лівих сил, Громадянському руху і Національній демократичній партії. Натомість частина з партій, що потрапили до бюлетеня у 2014 році, тепер освоїли новий бізнес: вони взялися «здавати в оренду» місця в окружних комісіях. На такому можна «застукати» «Єдину Родину», «Україну майбутнього» і «Заступ». Їхні представники нещодавно вже набили руку, адже працювали членами ОВК від кандидата у президенти Володимира Зеленського на виборах 31 березня і 21 квітня цього року.

Працювали і працюють на Зе

Одразу до конкретних прикладів. У Хмельницькій області ЗеКоманда через політичну партію «Всеукраїнське політичне об’єднання «Єдина Родина» завела чотирьох «своїх» членів ОВК. Це — Валерія Бісіркіна (187 ОВК, на нинішніх президентських виборах була членкинею цієї ж комісії від кандидата Володимира Зеленського), Неоніла Кондратюк (призначена на посаду голови 189 ОВК; досі була простою членкинею комісії від Зеленського), Анатолій Войчишин (190 ОВК), Надія Гризак (192 ОВК).

Політична партія «Україна майбутнього» виручила партію нового президента чотирма членами ОВК: Костянтином Асєєвим (188 ОВК, у двох турах президентських виборів був членом комісії від кандидата Володимира Зеленського), Наталією Романюк (191 ОВК, працювала головою і секретаркою комісії від Зеленського), Тетяною Гураєвською (192 ОВК, двічі членкиня комісії від кандидата Зе), Тетяною Грібовою (193 ОВК, була простою членкинею комісії від Зеленського).

Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» допомогла з трьома членкинями окружвиборчкомів: Вікторією Манаковою (заступник голови 187 ОВК, була членом ОВК від Зеленського), Оксаною Дзюмкою (189 ОВК, працювала на кандидата Зе) і Аллою Чернишовою (193 ОВК, була членкинею цієї комісії від Зеленського).

Ця ж картина повністю повторилася на столичних ОВК. Від партії «Заступ» до 212 ОВК зайшла Лариса Черниш, яка під час двох турів президентських виборів працювала секретаркою цієї комісії, а також була простою членкинею комісії від кандидата Володимира Зеленського; у 215 ОВК опинилася Ірина Клименко, яка була членкинею комісії від кандидата Зе; у 216 ОВК зайшов Богдан Школьний, який перед цим був її головою за квотою Зеленського; у 221 ОВК потрапив Дмитро Пшеничний, двічі член комісії від теперішнього президента на попередніх виборах.

Партія «Україна майбутнього» делегувала у київські комісії шістьох людей, з яких четверо раніше працювали на Володимира Зеленського: Олена Вутке (211 ОВК), Артур Звірянський (212 ОВК), Людмила Голубчик (213 ОВК), Віталій Омельченко (216 ОВК).

«Єдина Родина» отримала дев’ять членів комісій у Києві, семеро з яких встигли попрацювати за квотою Володимира Зеленського.

Партії на папері

За відомостями відкритих реєстрів, партія «Єдина Родина» зареєстрована у квітні 1999 року Олександром Ржавським (до вересня 2014 року політсила називалася «Україна — єдина країна»). Ржавський був депутатом Верховної Ради України III скликання і двічі балотувався кандидатом у президенти і отримав менше 1% голосів. На позачергових парламентських виборах-2014 політична сила висунула 92 кандидати за списками.

У фінансовому звіті «Єдиної Родини» за I квартал цього року зазначено, що партія володіла 548,63 грн. Ще вона отримала 12 тис. грн від спонсорських внесків. Головним спонсором виступив вже згаданий пан Ржавський.

Політсила «Україна майбутнього» зареєстрована у серпні 2008 року. Її керівником записаний Олексій Зосименко, помічник нардепа VI скликання від ВО «Батьківщина» Святослава Олійника. Останній є давнім соратником одіозного Андрія Портнова, працював заступником Ігоря Коломойського, коли той очолював в Дніпропетровську ОДА. Олійник вів «Україну майбутнього» партію на позачергових виборах до парламенту у 2014 року.

Станом на I квартал на рахунку партії лежало 410,51 грн. Також одержано 26,74 грн спонсорських внесків. При цьому 300 грн партія витратила на здійснення статутної діяльності.

«Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» з’явилося у травні 2011 року, але активно зарекомендувало себе під час парламентських виборів у 2014 році. Партію «розкручувала» екс-глава секретаріату президента Ющенка Віра Улянченко, яка і очолила її список із 183 кандидатів у депутати. В цілому, їм вдалося посісти 11 сходинку із результатом 2,65%, практично наздогнавши «Громадянську позицію» Анатолія Гриценка.

Відтоді «Заступ» випав з медійних радарів. У 2016 році в одному з інтерв’ю Віра Улянченко зізналася, що залишила партію після того, як політичною силою зацікавився екс-міністр АПК в уряді Азарова Микола Присяжнюк.

За даними сайту НАЗК, у I кварталі 2019 року партія не мала жодної гривні на рахунку.

Віталій Тараненко, для «Главкома».