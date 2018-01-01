Президент привітав Усика з перемогою: «Україна пишається тобою»

Президент подякував боксеру за «гідну чемпіона боротьбу»

Президент Петро Порошенко привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою у півфіналі Всесвітної боксерської суперсерії над латвійцем Майрісом Брієдісом. Текст привітання Порошенко розмістив у Facebook. «Щиро вітаю Олександра Усика з перемогою у дійсно важкому бою проти Майріса Брієдіса!», - написав Порошенко.