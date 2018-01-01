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    Президент привітав Усика з перемогою: «Україна пишається тобою»

    Президент подякував боксеру за «гідну чемпіона боротьбу»
    Президент Петро Порошенко привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою у півфіналі Всесвітної боксерської суперсерії над латвійцем Майрісом Брієдісом. Текст привітання Порошенко розмістив у Facebook. «Щиро вітаю Олександра Усика з перемогою у дійсно важкому бою проти Майріса Брієдіса!», - написав Порошенко.
    • Сьогодні, 02:19
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    Олександр Усик
    Олександр Усик

    Президент подякував боксеру за «гідну чемпіона боротьбу»

    Президент Петро Порошенко привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою у півфіналі Всесвітної боксерської суперсерії над латвійцем Майрісом Брієдісом.

    Текст привітання Порошенко розмістив у Facebook.

    «Щиро вітаю Олександра Усика з перемогою у дійсно важкому бою проти Майріса Брієдіса!», - написав Порошенко.

    Президент подякував боксеру за «гідну чемпіона боротьбу».

    «Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Україна пишається тобою. Так тримати!», - зазначив він.

    Нагадаємо, українець здобув перемогу рішенням суддів у 12-рандувому поєдинку з Брієдісом.

    За словами Усика, це найважчі 12 раундів, які він коли-небудь проводив.

    Про перебіг боксерського поєдинку читайте у матеріалі «Главкома»: Олександр Усик здобув важливу перемогу у своїй кар'єрі

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