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    Президент розповів, коли в Україні пройде конкурс на 4G

    Порошенко запевняє, що багато компаній планують брати участь у конкурсі
    Наприкінці січня в Україні відбудеться конкурс на надання послуг мобільного зв'язку стандарту 4G. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу в «Українському домі» в Давосі. «Чи можете ви уявити, що коли мене обрали Президентом, у нас через корупцію не було мобільного зв'язку 3G? За кілька днів, 29 чи 31 січня,
    • Вчора, 22:42
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    Порошенко запевняє, що багато компаній планують брати участь у конкурсі

    Наприкінці січня в Україні відбудеться конкурс на надання послуг мобільного зв'язку стандарту 4G.

    Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу в «Українському домі» в Давосі.

    «Чи можете ви уявити, що коли мене обрали Президентом, у нас через корупцію не було мобільного зв'язку 3G? За кілька днів, 29 чи 31 січня, ми будемо відкривати конверти для комунікаційного стандарту 4G», - цитує главу держави «Укрінформ».

    Президент додав, що багато компаній планують брати участь у цьому конкурсі й інвестувати у це кошти.

    Порошенко також поінформував, що протягом дня йому надійшло понад 80 запитів про зустріч від компаній світового рівня.

    «Це не реклама, але це показник того, якою популярною стає країна для інвесторів і як вони вірять у наш успіх», - переконаний президент.

    Раніше повідомлялося, що 26 січня о 10.00 відбудеться тендер на 4G у діапазоні 2600 МГц серед мобільних операторів

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