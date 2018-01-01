Президент розповів, коли в Україні пройде конкурс на 4G
- Вчора, 22:42
-
Розсилка
Порошенко запевняє, що багато компаній планують брати участь у конкурсі
Наприкінці січня в Україні відбудеться конкурс на надання послуг мобільного зв'язку стандарту 4G.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу в «Українському домі» в Давосі.
«Чи можете ви уявити, що коли мене обрали Президентом, у нас через корупцію не було мобільного зв'язку 3G? За кілька днів, 29 чи 31 січня, ми будемо відкривати конверти для комунікаційного стандарту 4G», - цитує главу держави «Укрінформ».
Президент додав, що багато компаній планують брати участь у цьому конкурсі й інвестувати у це кошти.
Порошенко також поінформував, що протягом дня йому надійшло понад 80 запитів про зустріч від компаній світового рівня.
«Це не реклама, але це показник того, якою популярною стає країна для інвесторів і як вони вірять у наш успіх», - переконаний президент.
Раніше повідомлялося, що 26 січня о 10.00 відбудеться тендер на 4G у діапазоні 2600 МГц серед мобільних операторів