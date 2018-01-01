Нацкомісія зв’язку визначила дату першого тендера на 4G

26 січня о 10.00 відбудеться тендер серед мобільних операторів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, визначила дату і час першого тендера на 4G у діапазоні 2600 МГц. Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ. [READ_MORE] 23 січня 2018 року тендерною комісією були розглянуті підтверджуючі документи щодо надходження до НКРЗІ тендерної гарантії



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26 січня о 10.00 відбудеться тендер серед мобільних операторів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, визначила дату і час першого тендера на 4G у діапазоні 2600 МГц.

Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ.

23 січня 2018 року тендерною комісією були розглянуті підтверджуючі документи щодо надходження до НКРЗІ тендерної гарантії за відповідними лотами від претендентів на участь у тендері.

За результатами розгляду визначено, що всі претенденти виконали відповідні умови. Таким чином, тендерна комісія визнала претендентів учасниками тендеру за кожним лотом із затвердженням відповідного реєстру учасників.

«На відкритих, прозорих і рівних умовах для всіх учасників тендеру 26 січня 2018 року о 10.00 год в НКРЗІ тендерною комісією на засіданні планується послідовно за кожним лотом розпечатування конвертів учасників, за результатами чого буде оголошено зазначені в них цінові пропозиції», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, велика трійка мобільних операторів («Vodafone Україна», lifecell та Київстар) подала заявки на шість лотів по 10 МГц, за сьомий лот завширшки в 20 МГц спектру боротимуться лише «Vodafone Україна» та lifecell.