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    Над Балтикою винищувачі НАТО перехопили чотири російських літаки

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    <p>Російський МіГ-29 над Балтійським морем</p> - Над Балтикою винищувачі НАТО перехопили чотири російських літаки

    Російський МіГ-29 над Балтійським морем

    Після зустрічі в небі з винищувачами НАТО російські літаки продовжили свій політ до Калінінграда

    Німецькі винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО перехопили чотири російських військових літака над Балтійським морем.

    Про це повідомляє сайт Об’єднаного повітряного командування НАТО.

    21 листопада німецькі літаки тричі піднімалися з естонської авіабази Емарі, де вони дислокуються під час участі у місії НАТО.

    Перший випадок стався близько 8:30 ранку, коли радари НАТО зафіксували сигнал літака, який вилітав з Калінінграда біля узбережжя Литви. Оскільки літак не подав плану польоту, два винищувачі піднялися в небо і через годину провели візуальну ідентифікацію російського транспортного літака Ан-26.

    Другий виліт стався приблизно о 10:30 і винищувачі Eurofighter піднялися для супроводження російського винищувача МіГ-29, що летів поблизу повітряного простору НАТО.

    Пізніше, в той же день, радіолокатори союзників зафіксували ще два літальних апарати, які прямували з континентальної Росії. Винищувачі НАТО візуально ідентифікували два російських транспортних літака Іл-76, які не подали план польотів.

    «Після зустрічі в небі з винищувачами НАТО російські літаки продовжили свій політ до Калінінграда. Всі російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі. Проведене НАТО перехоплення було рутинним і запобіжним заходом», - йдеться у повідомленні.

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