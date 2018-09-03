  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Європейський Союз подовжив антиросійські санкції

    • Розсилка
    Європейський Союз подовжив антиросійські санкції

    В список санкцій увійшли 154 людини і 44 суб'єкти підприємницької діяльності

    Європейський Союз ще на півроку подовжить санкції проти Росії.

    Про це 3 вересня на своїй сторінці в Twitter написав журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    За його словами, в список санкцій увійшли 154 людини і 44 суб'єкти підприємницької діяльності.

    «Сьогодні дипломати ЄС вирішили подовжити термін дії візової заборони і заморозити активи ще на шість місяців проти політиків з Росії і сепаратистів у Криму та на Донбасі. Очевидно, Захарченка буде видалено (зі списку)», - повідомив Йозвяк.

    Нагадаємо, російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. 

    Читайте також
    ЄС Крим Росія бойовики на Донбасі анексія санкції Олександр Захарченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ