Європейський Союз подовжив антиросійські санкції



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В список санкцій увійшли 154 людини і 44 суб'єкти підприємницької діяльності

Європейський Союз ще на півроку подовжить санкції проти Росії.

Про це 3 вересня на своїй сторінці в Twitter написав журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, в список санкцій увійшли 154 людини і 44 суб'єкти підприємницької діяльності.

«Сьогодні дипломати ЄС вирішили подовжити термін дії візової заборони і заморозити активи ще на шість місяців проти політиків з Росії і сепаратистів у Криму та на Донбасі. Очевидно, Захарченка буде видалено (зі списку)», - повідомив Йозвяк.

eu diplomats have today decided to prolong the visa ban and asset freezes by another six months of politicians from #Russia and separatist in #Crimea & #Donbas. Zakharchenko will obviously be removed so 154 ppl and 44 entities. To be confirmed by ambs on wed. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 3 сентября 2018 г.

Нагадаємо, російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США.