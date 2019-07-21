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    Президент Туркменістану не помер. Політолог, який поширив новину про смерть Бердимухамедова, вибачився

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    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов - Президент Туркменістану не помер. Політолог, який поширив новину про смерть Бердимухамедова, вибачився
    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов

    «Дуже радий, що інформація про смерть Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася», - написав у соцмережі політолог Аслан Рубан

    Директор Центру моніторингу євразійських проблем, політолог Аслан Рубан заявив, що інформація про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася.

    Про це він 21 липня написав у Facebook.

     «Дуже радий, що інформація про смерть Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася. Приношу свої вибачення рідним і близьким президента, а так само всім громадянам Туркменістану. Раніше отримана інформація виявилася спростована тим же джерелом», - повідомив політолог.

    Раніше Рубан з посиланням на джерела у спецслужбах Туркменістану повідомляв про смерть президента країни. Зазначалося, що Бердимухамедов помер під час відпустки, у яку пішов 15 липня.

    У свою чергу представник посольства Туркменістану в Росії категорично спростував чутки про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

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