Президент Туркменістану не помер. Політолог, який поширив новину про смерть Бердимухамедова, вибачився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов

«Дуже радий, що інформація про смерть Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася», - написав у соцмережі політолог Аслан Рубан

Директор Центру моніторингу євразійських проблем, політолог Аслан Рубан заявив, що інформація про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася.

Про це він 21 липня написав у Facebook.

«Дуже радий, що інформація про смерть Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася. Приношу свої вибачення рідним і близьким президента, а так само всім громадянам Туркменістану. Раніше отримана інформація виявилася спростована тим же джерелом», - повідомив політолог.

Раніше Рубан з посиланням на джерела у спецслужбах Туркменістану повідомляв про смерть президента країни. Зазначалося, що Бердимухамедов помер під час відпустки, у яку пішов 15 липня.

У свою чергу представник посольства Туркменістану в Росії категорично спростував чутки про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова.