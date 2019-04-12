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    Зеленський розповів про зустріч з Макроном

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    <span>Володимир Зеленський</span> - Зеленський розповів про зустріч з Макроном
    Володимир Зеленський

    За словами Зеленського, зустріч була конструктивною

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, як пройшла його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода«.

    За словами Зеленського, зустріч була конструктивною. Зокрема, вони обговорили припинення війни на Донбасі.

    «Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни в Донбасі«, - сказав Зеленський.

    Як відомо, у першій половині дня 12 квітня Порошенко перебував з візитом у Берліні, де проводив переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Також президент повідомив, що в процесі обговорення він з Меркель «підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ».

    Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

    Зеленський вже побував на зустрічі з Макроном.

    вибори політика Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент
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