Президент виступає за введення кримінальної відповідальності за контрабанду

Глава держави готовий підтримати розробку законопроектів щодо відповідальності за контрабанду

Президент Петро Порошенко підтримує ідею введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Про це він сказав у ході зустрічі з представниками бізнесу в п'ятницю. [READ_MORE] «За підакцизні товари, за наркотичні, за зброю, за пально-мастильні матеріали, і за хімію, і за все. Якщо це позиція (бізнесу, - ред.), я готовий, посилаючись



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Петро Порошенко на зустрічі з бізнесменами у Києві 1 грудня

Глава держави готовий підтримати розробку законопроектів щодо відповідальності за контрабанду

Президент Петро Порошенко підтримує ідею введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Про це він сказав у ході зустрічі з представниками бізнесу в п'ятницю.

«За підакцизні товари, за наркотичні, за зброю, за пально-мастильні матеріали, і за хімію, і за все. Якщо це позиція (бізнесу, - ред.), я готовий, посилаючись на вас, розробляти з урядом відповідні законопроекти, і щоб це була наша спільна ініціатива», - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав закон, що передбачає обов'язкову відеофіксацію обшуків.

Крім того, під час зустрічі з бізнесменами президент анонсував створення Державного бюро фінансової безпеки України.