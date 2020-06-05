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    Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

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    <p>Службу зовнішньої розвідки очолив Валерій Кондратюк</p> - Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

    Службу зовнішньої розвідки очолив Валерій Кондратюк

    Валерій Кондратюк працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ

    Глава держави Володимир Зеленський в п'ятницю своїми указами змінив керівника Служби зовнішньої розвідки України. Зокрема, на цю посаду президент призначив Валерія Кондратюка.

    Про це свідчать укази Зеленського на сайті Офісу президента.

    «Звільнити Євдокимова Валерія Володимировича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України», - сказано в указі №211 / 2020 від 5 червня.

    А іншим указом №212/2020 президент призначив Валерія Кондратюка главою цього відомства.

    Так, у вересні 2019 року Зеленський звільнив Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації президента. Його призначив ще п'ятий президент Петро Порошенко.

    Відзначимо, Кондратюк працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ.

    У період з 2014 по липень 2016 року був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня 2016 по жовтень 2017 року очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони.

    Петро Порошенко СБУ кадрові зміни Володимир Зеленський Валерій Кондратюк президент
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