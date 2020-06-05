Стефанішина розповіла про плани на посаді віцепрем'єра



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Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина

Стефанішина каже, що не боїться, якщо через кілька місяців її захочуть звільнити

Завдання нового віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної Ольги Стефанішиної – забезпечити безперервність та сталість політики інтеграції України в євроатлантичний простір.

Про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у коментарі «Радіо Свобода».

«Усі великою командою брали участь у цьому процесі. Я не можу сказати, що це була одна людина. Я просто в цій сфері достатньо давно. Мій досвід, мої знання відомі широкому загалу, тому така пропозиція обговорювалася у великій кількості кіл, але за результатом зустрічі зі мною прем’єр-міністр ухвалив таке рішення», – прокоментувала Стефанішина своє призначення.

Вона пояснила, що не боїться, якщо через кілька місяців її захочуть звільнити або ж увесь уряд Дениса Шмигаля відправлять у відставку:

«Я не тримаюсь за посаду віцепрем’єр-міністра. В першу чергу для мене ця посада – це інструмент подальшого впровадження того мандату, яким я була сьогодні наділена. Тому скільки часу у мене на це буде, я буду використовувати його по максимуму», – додала вона.

Головним пріоритетом своєї діяльності на новій посаді Стефанішина назвала «забезпечення сталості реформ, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією і їхнє укорінення в державі, незалежно від політичних уподобань».

Стефанішина зазначила, що бачить себе на новому місці як «людину, яка забезпечить безперервність цього процесу».

Нагадаємо, у Верховній Раді 4 червня депутати проголосували за призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції. «За» призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром проголосували 255 депутатів.

3 червня було подання до Ради на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної.