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    Президенти РФ і Туреччини обговорили ситуацію в Сирії

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    <p>Президент Туреччини в спілкуванні із російським візаві висловив тезу, що конфлікт в Сирії має завершити політичне врегулювання</p> - Президенти РФ і Туреччини обговорили ситуацію в Сирії

    Президент Туреччини в спілкуванні із російським візаві висловив тезу, що конфлікт в Сирії має завершити політичне врегулювання

    В Москви і Анкари різне бачення того, що відбувається в провінції Ідліб

    В рамках телефонної розмови із російським президентом Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав припинити вогонь в сирійській провінції Ідліб для зменшення кількості жертв серед цивільного населення і потоку біженців в Туреччину.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Новий наступ сирійських військ за підтримки РФ і Ірану вже призвів до того, що 250 тисяч осіб залишили свої місця проживання.

    Президент Туреччини в спілкуванні із російським візаві висловив тезу, що конфлікт в Сирії має завершити політичне врегулювання.

    Зі свого боку Путін наголосив на важливості боротьби із тероризмом в провінції Ідліб, якщо орієнтуватися на заяву, яка була опублікована на офіційному сайті Кремля.

    Незважаючи на домовленість між Москвою і Анкарою щодо створення демілітаризованої зони в провінції Ідліб, РФ продовжує наполягати на знищенні терористів там.

    Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном ситуацію з російськими ЗРК С-400, які Анкара має намір отримати від РФ, та домовилися про зустріч в Японії в червні.

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