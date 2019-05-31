Президенти РФ і Туреччини обговорили ситуацію в Сирії



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Президент Туреччини в спілкуванні із російським візаві висловив тезу, що конфлікт в Сирії має завершити політичне врегулювання

В Москви і Анкари різне бачення того, що відбувається в провінції Ідліб

В рамках телефонної розмови із російським президентом Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав припинити вогонь в сирійській провінції Ідліб для зменшення кількості жертв серед цивільного населення і потоку біженців в Туреччину.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Новий наступ сирійських військ за підтримки РФ і Ірану вже призвів до того, що 250 тисяч осіб залишили свої місця проживання.

Президент Туреччини в спілкуванні із російським візаві висловив тезу, що конфлікт в Сирії має завершити політичне врегулювання.

Зі свого боку Путін наголосив на важливості боротьби із тероризмом в провінції Ідліб, якщо орієнтуватися на заяву, яка була опублікована на офіційному сайті Кремля.

Незважаючи на домовленість між Москвою і Анкарою щодо створення демілітаризованої зони в провінції Ідліб, РФ продовжує наполягати на знищенні терористів там.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном ситуацію з російськими ЗРК С-400, які Анкара має намір отримати від РФ, та домовилися про зустріч в Японії в червні.