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    Президентський палац в Абу-Дабі відкриють для туристів

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    Палац зараз служить офіційним місцем зустрічі Кабінету міністрів ОАЕ і Федеральної&nbsp;верховної ради - Президентський палац в Абу-Дабі відкриють для туристів
    Палац зараз служить офіційним місцем зустрічі Кабінету міністрів ОАЕ і Федеральної верховної ради

    Вже в цьому місяці у відвідувачів буде можливість познайомитися з традиціями і цінностями ОАЕ

    Комплекс президентського палацу в Абу-Дабі відкриє свої двері для відвідувачів у понеділок, 11 березня 2019 року.

    Комплекс буде відкритий для туристів за розпорядженням президента країни шейха Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна. Зараз палац служить офіційним місцем зустрічі Кабінету міністрів ОАЕ і Федеральної верховної ради. Тут же проходять офіційні зустрічі державних лідерів.

    Вже в цьому місяці у відвідувачів буде можливість познайомитися з традиціями і цінностями ОАЕ, а також вивчити добре збережену спадщину країни.

    У Палаці знаходиться бібліотека Qasr Al Watan, де можна побачити велику колекцію книг і ресурсів щодо політичної, соціальної та культурної історії ОАЕ. Будівля бібліотеки - це данина арабській спадщині. Зовнішній і внутрішній дизайн відображають значущість експонатів, розміщених у стінах бібліотеки.

    Ввечері відвідувачі зможуть насолодитися чудовим світловим і звуковим шоу на фасаді будівлі. Історія, розказана в трьох актах, відправляє глядачів у подорож по минулому, теперішньому і майбутньому Арабських Еміратів.

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