Президенту Молдови погрожують кримінальною відповідальністю

Конституційний суд Молдови вже звернувся до парламенту з проханням ввести відповідальність за невиконання положень Конституції

Конституційний суд Молдови просить парламент запровадити кримінальну відповідальність за невиконання конституційних обов’язків і постанов суду. Про це заявив голова Конституційного суду Тудор Панциру, повідомляє місцеве видання Newsmaker. За його словами, КС вже звернувся до парламенту з проханням ввести відповідальність за



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Ігор Додон

Конституційний суд Молдови вже звернувся до парламенту з проханням ввести відповідальність за невиконання положень Конституції

Конституційний суд Молдови просить парламент запровадити кримінальну відповідальність за невиконання конституційних обов’язків і постанов суду.

Про це заявив голова Конституційного суду Тудор Панциру, повідомляє місцеве видання Newsmaker.

За його словами, КС вже звернувся до парламенту з проханням ввести відповідальність за невиконання положень Конституції.

«Є стаття в Кримінальному кодексі про невиконання рішень звичайних судів. Чому немає такої норми для рішень Конституційного суду? Така відповідальність є практично у всіх європейських країнах, тільки у нас її немає «, – зазначив Панциру.

Дана ініціатива стосується президента Молдови Ігоря Додона, який вже неодноразово відмовлявся підписувати закони та урядові призначення.

Рішенням Конситутуційного суду у таких випадках президента тимчасово відстороняють від виконання зобовязань, а повноваження підписати документ надходять главі уряду або парламенту.

Відповідне рішення було принято вже тричі. Останій раз – напочатку січня, коли Ігор Додон відмовився підписати закон про заборону російської пропаганди.

Трьома днями раніше, 2 січня, президент Ігор Додон також був тимчасово відсторонений від посади через відмову підписати указ про нові призначення в уряді під керівництвом Павла Філіпа. Очікується, що найближчим часом відповідний указ підпише спікер парламенту, який і прийматиме у нових міністрів і віце-прем'єрів присягу, після чого повноваження президента будуть знову повернуті Ігорю Додону. Аналогічне рішення діятиме і щодо відсторонення Додона у зв'язку з відмовою підписати закон про протидію російській пропаганді.

Вперше Додона було тимчасово відсторонено від посади у жовтні 2017 року, коли він відмовився підписати указ про призначення міністром оборони Еуджена Стурзи.