Прихильник «ДНР» отримав за рік підрядів у Запорізькій області майже на 4 мільйони

Фірма, яка отримала підряди, належить підприємцю, який підтримує Донецьку народну республіку

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 6 листопада уклав угоду з ТОВ «Техногресбуд» на капітальний ремонт приміщень виконкомітету по вул. Михайла Грушевського, 2а вартістю 317 тис. грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель «Прозоро». Фірма мала протягом листопада замінити



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Роман Чепоруха на змаганнях сина у так званій ДНР

Фірма, яка отримала підряди, належить підприємцю, який підтримує Донецьку народну республіку

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 6 листопада уклав угоду з ТОВ «Техногресбуд» на капітальний ремонт приміщень виконкомітету по вул. Михайла Грушевського, 2а вартістю 317 тис. грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель «Прозоро».

Фірма мала протягом листопада замінити покрівлю, вікна та двері, тощо.

Загалом фірма протягом року отримала підрядів на суму 3,7 млн грн і всі в Мелітопольському районі (повний перелік нижче).

ТОВ «Техногресбуд» зареєстроване в Мелітополі, а раніше в Горловці, підконтрольній нині ДНР. Власником значиться Роман Чепоруха. В жовтні він на своїй сторінці «Вконтакті» публікував фото з сином на змаганнях в так званій Донецькій народній республіці.

Джерело: Наші гроші