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    Новини

    Прикордонники на Закарпатті зловили водолаза-контрабандиста

    • Розсилка
    Прикордонники на Закарпатті зловили водолаза-контрабандиста
    Фото: ДПСУ

    Хлопець і його спільники намагалися переправити в Румунію сім тисяч пачок сигарет

    Контрабандну оборудку припинили військовослужбовці відділення Солотвино Мукачівського загону. Про це повідомляють у ДПС.

    Вночі прикордонники помітили рух групи осіб в бік річки Тиса, по якій проходить українсько-румунський кордон. Законні вимоги зупинитися порушники проігнорували. А за 300 метрів від держкордону вони кинули свою ношу і кинулися навтьоки.

    Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів, одного з контрабандистів вдалося затримати. 20-річний громадянин України був одягнений в гідрокостюм. За вчинене правопорушення на нього склали два протоколи: за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору правоохоронцям. Справу направлено до суду.

    У залишених порушниками ящиках було 7,3 тис. пачок сигарет. Контрабандний товар доставили у відділення Солотвино. Наразі встановлюється коло всіх причетних до незаконної оборудки осіб.

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