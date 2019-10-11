Прикордонники на Закарпатті зловили водолаза-контрабандиста



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Фото: ДПСУ

Хлопець і його спільники намагалися переправити в Румунію сім тисяч пачок сигарет

Контрабандну оборудку припинили військовослужбовці відділення Солотвино Мукачівського загону. Про це повідомляють у ДПС.

Вночі прикордонники помітили рух групи осіб в бік річки Тиса, по якій проходить українсько-румунський кордон. Законні вимоги зупинитися порушники проігнорували. А за 300 метрів від держкордону вони кинули свою ношу і кинулися навтьоки.

Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів, одного з контрабандистів вдалося затримати. 20-річний громадянин України був одягнений в гідрокостюм. За вчинене правопорушення на нього склали два протоколи: за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору правоохоронцям. Справу направлено до суду.

У залишених порушниками ящиках було 7,3 тис. пачок сигарет. Контрабандний товар доставили у відділення Солотвино. Наразі встановлюється коло всіх причетних до незаконної оборудки осіб.