ДБР проводить 40 обшуків на Львівській митниці



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Брендовий новий одяг ввозили в Україну як секонд хенд

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на митниці Львівської ДФС. Про це перший заступник директора ДБР Ольга Варченко написала на своїй сторінці у Facebook у четвер, 10 жовтня.

«Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. Зокрема, на пункті пропуску, митних постах і їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її посадових осіб. Загалом - 40 обшуків», - написала вона.

Раніше слідчі Центрального апарату ДБР спільно із співробітниками Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили незаконну схему з ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробленими документами. Орієнтовна вартість кожної партії складає не менше 400 тисяч доларів.

«Перевіряємо причетність до цієї схеми посадових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур. Одяг ввозили в Україну як секонд хенд», - повідомила Варченко.

Також вона описала схему, за якою діяли шахраї.

«Підприємство-імпортер замовляє один товар з країн ЄС - у нашому випадку - дорогий брендовий одяг, а коли він доїжджає до митниці призначення для проходження митного оформлення - перетворюється на «товар підміни» - у цьому випадку - секонд хенд. Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. У результаті, держава зазнавала збитків, тільки уявіть, як мінімум 1 млн гривень з кожної партії товару. Вантажівки, якими везли товар за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску тільки в зміні окремих посадових осіб митного поста», - написала Варченко.

Далі, за її словами, посадові особи митниці, за домовленістю з організаторами незаконного переміщення товару через митний кордон України, організовували безперешкодне проходження митних формальностей, не застосовували необхідні форми митного контролю, не вживали заходів контролю у відношенні імпортованих ними товарів при перетині державного кордону України на підставі неправдивих відомостей, унесених до ВМС.

Крім обшуків на Львівській митниці, вони також проводяться за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцем проживання їхніх керівників, а також організаторів. Під час обшуків документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Генпрокуратура. Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) і ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Досудове розслідування триває.