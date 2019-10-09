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    Новини

    Росіянка у столичному аеропорту попросила притулку в Україні

    • Розсилка
    Росіянка у столичному аеропорту попросила притулку в Україні

    Жінка каже, що має докази участі російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, де раніше працювала

    Громадянка Росії попросила притулку в Україні, оскільки на батьківщині стала жертвою переслідувань через професійну діяльність.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Учора в пункті пропуску «Жуляни» (аеропорт «Київ») пасажирка рейсу з Білорусі звернулася до прикордонників з проханням отримати статус біженця», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, громадянка РФ заявила, що вдома її переслідують через професійну діяльність.

    «Зі слів жінки, вона має докази участі російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, де раніше працювала. Після намагань оскаржити у суді своє незаконне звільнення з роботи жінці та її сім’ї неодноразово надходили погрози фізичної розправи, від яких вона вирішила втекти за кордон», - розповіли у ДПСУ.

    Прикордонники надали росіянці роз’яснення порядку звернення за захистом.

    До слова, раніше повідомлялося, що українцям стане складніше отримати притулок в Італії

    «Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо під час пресконференції в п'ятницю, 4 жовтня, представив список «безпечних країн». Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, у цьому списку 13 країн: Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс. За словами Ді Майо, третина всіх мігрантів, які просять притулку в Італії, походять саме з цих держав. 

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