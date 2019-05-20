  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прикордонники врятували пораненого утікача з окупованого Донбасу (фото)

    • Розсилка
    Прикордонники врятували пораненого утікача з окупованого Донбасу (фото)
    Фото: dpsu.gov.ua

    Пораненого утікача поблизу КПВВ «Гнутове» виявили прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил

    На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил врятували пораненого утікача від окупаційного режиму. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    Читайте також

    «Днями, 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до Маріуполя для постійного проживання. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору «Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь» бойовики під час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його «працівникам МГБ», - вказали у відомстві.

    Як зазначається, «у якийсь момент, залишившись на одинці в приміщенні, громадянин здійснив втечу». «Помітивши чоловіка, що тікав у бік контрольованої території, проросійські найманці відкрили по ньому вогонь на ураження, при цьому не зважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших громадян, які очікували на перетин лінії розмежування», - додали прикордонники.

    «Пораненого утікача поблизу КПВВ «Гнутове» виявили прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил», - зазначили у ДПСУ.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Прикордонники врятували пораненого утікача з окупованого Донбасу (фото)
    Прикордонники врятували пораненого утікача з окупованого Донбасу (фото)
    Прикордонники врятували пораненого утікача з окупованого Донбасу (фото)
    Фото: dpsu.gov.ua

    Громадянину, як повідомляється, було негайно надано первинну медичну допомогу та проінформовано медиків і поліцейських.

    «У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставлено до одного з лікувальних закладів Маріуполя. Життю потерпілого нічого не загрожує. Для з’ясування усіх обставин події з громадянином працюють представники правоохоронних органів», - додали у відомстві.

    Нагадаємо, прикордонники Сумського загону у понеділок, 13 травня, затримали сімейну пару з Росії, яка незаконно перетнула кордон України з метою отримання політичного притулку.

    Читайте також
    прикордонники Маріуполь бойовики на Донбасі Донбас КПВВ документи кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ