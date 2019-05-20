Прикордонники врятували пораненого утікача з окупованого Донбасу (фото)
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Пораненого утікача поблизу КПВВ «Гнутове» виявили прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил
На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил врятували пораненого утікача від окупаційного режиму. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
«Днями, 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до Маріуполя для постійного проживання. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору «Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь» бойовики під час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його «працівникам МГБ», - вказали у відомстві.
Як зазначається, «у якийсь момент, залишившись на одинці в приміщенні, громадянин здійснив втечу». «Помітивши чоловіка, що тікав у бік контрольованої території, проросійські найманці відкрили по ньому вогонь на ураження, при цьому не зважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших громадян, які очікували на перетин лінії розмежування», - додали прикордонники.
«Пораненого утікача поблизу КПВВ «Гнутове» виявили прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил», - зазначили у ДПСУ.
Громадянину, як повідомляється, було негайно надано первинну медичну допомогу та проінформовано медиків і поліцейських.
«У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставлено до одного з лікувальних закладів Маріуполя. Життю потерпілого нічого не загрожує. Для з’ясування усіх обставин події з громадянином працюють представники правоохоронних органів», - додали у відомстві.
Нагадаємо, прикордонники Сумського загону у понеділок, 13 травня, затримали сімейну пару з Росії, яка незаконно перетнула кордон України з метою отримання політичного притулку.