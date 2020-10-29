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    Прикордонники затримали болгарського священника, який тікав до Росії через Україну

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    <p>На кордоні з РФ затримали священнослужителя</p> - Прикордонники затримали болгарського священника, який тікав до Росії через Україну

    На кордоні з РФ затримали священнослужителя

    Фото: ДСНС

    Священнослужитель з Болгарії потрапив до України легально, а потім вирішив нелегально перебратися в Росію

    У Сумській області прикордонники затримали порушника в рясі, який намагався перетнути українсько-російський кордон. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    «Інформацію про рух невідомого в сторону державного кордону прикордонники отримали від місцевого жителя. Група реагування, яка негайно прибула в зазначеному напрямку, виявила і затримала порушника. Ним виявився 45-річний громадянин Болгарії, священнослужитель», - йдеться в повідомленні.

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    Прикордонники затримали болгарського священника, який тікав до Росії через Україну
    Прикордонники затримали болгарського священника, який тікав до Росії через Україну

    Встановлено, що священик потрапив в Україну наприкінці серпня в установленому порядку - через один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Однак згодом, як пояснив сам мандрівник, через відсутність російської візи вирішив незаконно перетнути кордон з території України в Росію поза встановленими пунктами пропуску.

    Також священнослужитель розповів, що нібито прямував до російської столиці для подальшої служби в Храмі Святого Миколая.

    За спробу незаконного перетину державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн. Крім цього, стосовно порушника прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки.

     

     

    прикордонники Росія Сумщина Болгарія кордон
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