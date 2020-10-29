МЗС України вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах



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Ми відкриті до співпраці і вважаємо що ця суперечка між Україною та Угорщиною навколо втручання у вибори для нас вичерпана, - Боднар

Кожна з країн повинна поважати законодавство одна одної, - Боднар

У Міністерстві закордонних справ вважають вичерпаною суперечку навколо втручання Угорщини у внутрішні справи України на місцевих виборах. Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив на онлайн-брифінгу у четвер, 29 жовтня.

«Ми відкриті до співпраці і вважаємо що ця суперечка між Україною та Угорщиною навколо втручання у вибори для нас вичерпана», – сказав Боднар.

За його словами, підтримка своєї діаспори угорською стороною – це абсолютно нормальна політика держави щодо своєї меншини.

«Але кожна з країн повинна поважати законодавство одна одної. Базовий принцип — невтручання у внутрішні справи партнерів. А це не перший випадок, коли лунають заяви з боку Угорщини, які не відповідають партнерським відносинам. Виборчий процес в Україні — це виключно наша прерогатива. Втручання у вибори представникам іноземних держав заборонено декількома законодавчими актами в Україні. Якщо мова угорських колег під час кампанії і в день виборів йшла про заклики меншини голосувати на виборах, тоді жодних заперечень не було б. Але коли високопосадовцями називається прізвище кандидата та назва партії, що балотується на виборах, — це є пряма агітація», – наголосив заступник міністра.

Боднар зазначив, що не знає жодної країни, де би зовнішнє втручання у внутрішню політику толерувалося.

«Ми неодноразово просили угорську сторону не втручатися у вибори та не агітувати за політсили. Все інше (підтримка меншини, допомога угорцям Закарпаття) – це нормальний трек взаємодії між країнами. Тому коли міністр Сіярто говорить про співпрацю, ми готові співпрацювати — але без втручання у наші справи. Не треба нічого робити за нашою спиною», – додав Боднар, наголосивши, що Україна готова й надалі рухатися із угорськими колегами за раніше визначеними напрямками співпраці.

«Це робота комісії з питань нацменшин, взаємодія у сфері освіти, розвиток прикордонної інфраструктури та імплементація попередніх домовленостей», – зазначив він.

Нагадаємо, 26 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

До слова, вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах «Партію угорців України», а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що «у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми».

Також він привітав з перемогою угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні.