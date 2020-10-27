У Росії новий антирекорд смертей від коронавірусу
Загальна кількість інфікованих за час епідемії досягла 1 547 744
Всього з початку пандемії через коронавірус у країні померли 26 589 осіб. З них 320 – за останню добуУ Росії кількість летальних випадків за добу збільшилася до 320 при тому, що днем раніше було 219. Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомляє федеральний оперативний штаб боротьби з коронавірусом.
Це максимальне значення в країні за весь час пандемії.
Число тих, що заразилися коронавірусом у Росії, за добу зросло на 16 550, до 1 547 744. За день до того було виявлено 17 347 випадків зараження, що стало максимальним значенням з початку пандемії. У відносному вираженні приріст четвертий день тримається на рівні 1,1%.
Всього через коронавірус у країні померли 26 589 осіб. За добу померли 47 пацієнтів у Санкт-Петербурзі, 16 – у Воронезькій області, 14 – в Московській області, 11 – у Нижньогородській області, по 10 – в Удмуртській Республіці та Республіці Комі.
Кількість виписаних пацієнтів у Росії, в яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 12 844, це максимум за всю пандемію. Всього від інфекції вилікувалися 1 158 940 пацієнтів. Згідно з даними штабу, частка видужалих скоротилася до 74,9% від загального числа тих, що заразилися.
Всього наразі в Росії хворіють 362 245 осіб.
Нагадаємо, в Росії ввели загальний масковий режим. Громадяни країни повинні носити маски в місцях масового перебування, в транспорті, на стоянках і в ліфтах.