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    Розвідка: бойовики координують навчання з військами Південного округу РФ

    Бойовики спільно з російськими військами провели тренування із залученням танкових і розвідувальних підрозділів
    На полігонах в окупованих територіях Донецької і Луганської областей і в Південному військовому окрузі 24-25 січня пройшли скоординовані спільні навчання бойовиків і російських військових  Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута з посилання на дані української розвідки.  «Окупаційні
    • Сьогодні, 05:21
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    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Бойовики спільно з російськими військами провели тренування із залученням танкових і розвідувальних підрозділів

    На полігонах в окупованих територіях Донецької і Луганської областей і в Південному військовому окрузі 24-25 січня пройшли скоординовані спільні навчання бойовиків і російських військових 

    Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута з посилання на дані української розвідки. 

    «Окупаційні сили проводять заходи бойової підготовки на території сходу України, які плануються і координуються відповідно до заходів бойової підготовки збройних сил Російської Федерації на території Росії, зокрема - Південного військового округу», - сказав речник Міноборони.

    За його словами, 24-25 січня на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і у військових частинах та з’єднаннях Південного військового округу РФ у рамках «єдиного дня вогню» проведено тренування зі стрільби і управління вогнем артилерії із залученням танкових і розвідувальних підрозділів та розрахунків безпілотних літальних апаратів задля практичного відпрацювання взаємодії в організації комплексного вогневого ураження.

    Нагадаємо, у суботу станом на 18:00 російсько-окупаційних угрупувань здійснили один обстріл у бік українських захисників: у районі Верхньоторецького снайпер окупантів застрелив бійця АТО.

    «Главком» також повідомляв, що стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США в п'ятницю зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

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