Пристайко назвав умову, без якої неможливі місцеві вибори на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

За словами голови МЗС, вибори на Донбасі не відбудуться до моменту, поки не буде відновлено контроль над кордоном

Голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що місцеві вибори на Донбасі неможливі без досягнення цілей щодо забезпечення безпеки і контролю над кордонами українською стороною. Про це він сказав в інтерв'ю виданню ВВС.

За словами міністра закордонних справ, вибори також не відбудуться до того моменту, поки українською владою не буде відновлено контроль над державним кордоном.

«Ніякі місцеві вибори на Донбасі не можуть бути можливі без досягнення певних попередніх умов безпеки. Російські окупаційні сили і зброю повинні бути виведені. Наш контроль над нашою міжнародно визнаної державної кордоном повинен бути відновлений. Якщо ситуація з безпекою дозволяє українській стороні конкурувати, включати в роботу ЗМІ, в тому числі іноземні, ОБСЄ спостерігатиме за процесом, тільки тоді настав час для виборів», - заявив Пристайко.

Нагадаємо, 15 жовтня в Мінську розпочали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.